Общество

Переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова» представили в областном центре. ФОТО

Новую почтовую продукцию - карточку «С наилучшими пожеланиями из Пскова» и переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова» - презентовали в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новую почтовую продукцию, посвящённую городу Пскову, представила врио директора Псковского управления «Почты России» Инна Залесская. Она рассказала, что почтовая открытка с изображением храма Святителя Василия на Горке будет доступна во всех почтовых отделениях с 17 марта. За основу открытки взяли изображение зимнего вида храма фотографа Екатерины Кочкиной. На карточку уже нанесена стандартная марка, благодаря чему ее можно сразу отправить по России.

Вторым продуктом стал переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова». Он будет действовать в течении пяти лет. На штемпеле изображена княгиня Ольга, которая проплывает по реке Великой к Троицкому собору. Дизайн принадлежит Анне Гашицкой.

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь поздравила всех с выпуском новой почтовой продукции. «Эта большая работа Почты России, которую они довели до конца вместе с жителями нашего города. Мы не только рады, но и очень горды этой совместной работы, в том числе и по привлечению туристов», - выступила Кристина Кобызь.

Гости презентации получили возможность заполнить и отправить открытку, отмеченную новым сувенирным почтовым штемпелем.