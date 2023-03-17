Общество

«Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 марта. Темой нового выпуска станет работа СМИ Псковской области с соцсетями.

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили, как бывшие «новые медиа» стали частью уже привычного медийного ландшафта, поговорили о продвижении личного Telegram-канала советника по СМИ Антона Сергеева в подконтрольных ему пабликах районных газет, о том, как районки отдали аудиторию в соцсетях «подслушкам», как «Жесть по-псковски» потеряла былые масштабы, отказавшись размещать ссылки на публикации новостных изданий, и как паблики органов власти и страницы их руководителей в соцсетях заменили «жалобную книгу» на сайте губернатора.

Также ведущие порассуждали о великолукском феномене, где ситуация в соцсетях отражает особый статус города внутри региона, и поделились цифрами, показывающими, что по числу подписчиков в соцсетях Псковская Лента Новостей является лидером среди СМИ региона.