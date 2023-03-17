Общество

Псковское отделение ЛДПР закупило пряжу для «швейбата»

Псковское региональное отделение ЛДПР оказало помощь «швейбату». Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минков и координатор Псковского городского отделения партии, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко приобрели шерстяную пряжу для вязания необходимой экипировки для бойцов СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Координатор отделения ЛДПР Антон Минков и его заместитель Артем Васильев побывали в службе помощи «Белый цветок» при храме Святителя Василия Великого в Пскове.

Как отметили в реготделении партии, на протяжении нескольких месяцев горожанки шьют балаклавы и вяжут носки для бойцов СВО. Подарку от псковских партийцев – необходимому количеству шерстяной пряжи – здесь очень обрадовались. Благодаря стараниям женщин носки скоро будут доставлены на передовую.

«Движение "Шьем для наших" начиналось как инициатива нескольких активисток, чьи мужья исполняли воинский долг в боевых действиях на Украине. Позже под эгидой ЛДПР они объединились в так называемые швейбаты. Женщины работают по доброй воле, от чистого сердца, с открытой душой. Уверен, что и наша помощь бойцам придется как нельзя кстати. Будем шить, будем жить, будем побеждать!» - прокомментировал Антон Минаков