Общество

Самые полезные овощи для пожилых людей назвала врач

Рацион пожилых людей обязательно должен содержать селенные овощи и фрукты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Особое внимание стоит уделить шпинату, капусте и брокколи, заметила врач. В этих овощах большое количество полезных для организма витаминов и минералов, предотвращающих развитие сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Кроме того, она рекомендовала пожилым людям есть больше ягод, в том числе чернику, малину, черную смородину, клюкву, полезных для иммунной системы, пишет RuNews24.

Также в меню должны присутствовать рыба, оливковое масло, орехи и цельнозерновые продукты, напомнила диетолог.