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Общество

Вице-премьер призвала россиян к осознанному потреблению

17.03.2023 18:00|ПсковКомментариев: 2

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, занимающаяся национальным проектом «Экология», призвала граждан страны к осознанному потреблению. В связи с этим она посоветовала не покупать каждый сезон джинсы, поскольку их изготовление является процессом, в котором используется большое количество воды.

Она также рассказала, что ее семья старается приобретать меньше продукции, где присутствует упаковка, поскольку большую часть отходов составляет именно товарная упаковка.

В качестве примеров необходимых экологических привычек вице-премьер также привела сортировку мусора, пишет RuNews24.

«Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — сообщила она.

Она посоветовала россиянам перед каждой покупкой чего-либо заранее подумать о последующей утилизации. Также вице-премьер порекомендовала носить одни и те же джинсы на протяжении нескольких сезонов, не покупая каждый раз новые.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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