Общество

Псковичи устроили флешмоб и выстроились в форме Крымского полуострова

Акция «Одна страна – один народ» состоялась в Сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове 17 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Флешмоб в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией собрал жителей города, псковичи выстроились в форме Крымского полуострова.

Организаторами мероприятия выступили АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Ресурсного центра поддержки добровольчества.

18 марта 2014 года Крым воссоединился с Российской Федерацией. Этому предшествовал референдум, на нем за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% граждан Республики и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее анонсировался мультикультурный фестиваль «Крымская весна 2023», который пройдёт в Пскове 18 марта.