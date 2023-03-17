Общество

Весна грязна: что говорят псковичи о начавшемся потеплении в соцсетях

Ну что, кажется, дождались весну? Сначала снег начал таять, город традиционно поплыл, а потом температура на улице начала метаться от минусовой к плюсовой и обратно. И весь белый снег, что растаял днем, ночью превращается в серый лед. Оттепель только началась, а псковичи уже достают резиновые сапоги. В белых кроссовочках по улице точно не пройдешь. Давайте посмотрим, кто из горожан в социальных сетях сетует на грязные тротуары, а кто, несмотря ни на что, наслаждается первыми подснежниками и теплыми солнечными лучами.

Конечно, в начале недели псковские городские сообщества заполонили фотографии и посты о непроходимых дорогах. Как только оттепель пришла в регион, аномально огромные для начала марта сугробы начали таять. Результат потепления сразу оказался на дорогах и ботинках местных жителей.

Большинство жалоб в соцсетях было связано с тем, что пенсионерам, мамам с колясками и детям, чтобы обойти образовавшиеся «озера», приходилось идти по проезжей части или кустам, в лучшем случае по скользкому проваливающемуся снегу. Подтопление длилось максимум пару дней, но фотографий с возмущениями в городских группах опубликовали предостаточно.

Пешеходы, кстати, были недовольны не только самими лужами, но и поведением водителей.

«Я, конечно, понимаю, что многие водители куда-то спешат. Но нельзя ли относиться к пешеходам немного уважительнее? Сейчас такая погода, что на улицах лужи. Машина неслась с такой скоростью, чтоб обогнать впереди идущую машину, что окатили меня с ног до головы. Почему нельзя было притормозить перед лужей?» - написала псковичка в одном из городских сообществ.

Автолюбители к «плачу Ярославны» с радостью присоединились. В сообществе «Убитые дороги Пскова» опубликовали несколько постов с фото, где зафиксированы затопления проезжей части.

«Псковская Венеция», - подписал фотографии один из авторов, иронизируя, что при этом «непонятно, где все гондольеры». Другие водители автора поста активно поддержали, отмечая, что, например, «практически вся улица Николая Васильева превратилась в реку».

«А в реках огромные ямы, после которых можно выехать без колес», - предостерег владельцев автомобиля один из комментаторов.

Стоит отметить, что к обсуждениям в комментариях оперативно подключились представители администрации города Пскова, которые интересовались, где именно замечены подтопления, и обещали быстро откачать воду в случае необходимости.

Среди горожан нашлись и те, кто решил проводить зиму оригинальным способом. Поскольку снега на улицах осталось достаточно даже после потепления, изобретательные псковичи водрузили на крышу гаража снежную бабу. По замыслу, вероятно, когда шедевр полностью растает, можно считать, что весна наступила по-настоящему.

Однако псковичи выложили в социальные сети и много постов с радостными восклицаниями и красивыми фотографиями города. Лента «Вконтакте» заполнилась картинками голубого весеннего неба и первых цветов, пробивающихся из-под снега.

Горожане писали, что, несмотря на неудобства из-за тающего снега, погода наконец-то радует, а город начинает купаться в лучах весеннего солнышка.

Однозначно с лужами жителям региона прощаться еще рано. Судя по прогнозам синоптиков, распутица точно продолжится до конца месяца. Так что, запаситесь терпением и нескользкой обувью.

Ксения Журавкова