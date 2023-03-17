Общество

Впервые аттестация руководителей образовательных организаций Псковской области проходит в открытом режиме

В Псковской области внедрен новый формат аттестации руководителей образовательных учреждений. В пятницу, 17 марта, обновленную процедуру аттестации завершил первый поток участников — восемь руководителей государственных образовательных организаций. Аттестация традиционно проводится для подтверждения уровня квалификации, но в этом году процедура стала максимально публичной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования сегодня прошло итоговое испытание — собеседование. В составе аттестационной комиссии не только руководство профильного комитета, профсоюзной организации, ПсковГУ, члены Общественной палаты, а также коллеги аттестуемых — наиболее успешные директора образовательных организаций. Сама процедура транслировалась в онлайн-режиме. Видеозапись собеседования в дальнейшем будет доступна к просмотру любому желающему.

Члены аттестационной комиссии в ходе собеседования интересовались различными направлениями деятельности образовательных учреждений, уточняли то, как руководитель справлялся с трудностями и какие строит планы по развитию.

«Цель аттестации — повысить управленческую эффективность наших образовательных организаций. Мы больше не аттестуем руководителей в закрытом режиме. Процесс максимально открыт и максимально объективен, поскольку аттестационная комиссия состоит из целого ряда руководителей, которые представляют организации, ведомства сферы образования. Мы ожидаем, что это будет хороший и правильный стимул расти и развиваться, вести свое образовательное учреждение к успеху. Аттестационные справки мы сформировали по основным параметрам, которые всестороннее отражают работу образовательного учреждения. Ведь любой руководитель в первую очередь представляет свою образовательную организацию. Здесь все учитывается: начиная от результативности, качества образования, управления ресурсами, обеспечения безопасности до работы с обращениями граждан», — заметил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

До собеседования участники аттестации прошли масштабное тестирование, которое затрагивало самые разные аспекты деятельности руководителя образовательного учреждения. Это отдельный блок на знание нормативно-правовых актов по сфере деятельности, а также кейсовые задания по решению управленческих задач, которые были сформулированы в том числе на основе полученных обращений граждан.

«Конечно, мы серьезно готовились, хотя те вопросы, которые так или иначе затрагивались в аттестации, должен знать любой современный руководитель образовательного учреждения. Это и кадры, и финансы, и бухгалтерский учет, и юридические вопросы. И, конечно, аттестация стимулирует руководителей на личностный рост, на повышение профессиональных знаний и умений», — отметил один из участников аттестации, и.о. директора Великолукского механико-технологического колледжа Степан Барбух.

Участниками аттестации являются руководители и кандидаты на должности руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию Псковской области. Речь идет более чем о 30 учреждениях, в том числе организациях общего образования и среднего профессионального образования. В дальнейшем после отработки механизма обновленная процедура аттестации будет тиражирована и на районы, для оценки уровня квалификации директоров муниципальных образовательных учреждений.