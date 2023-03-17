Общество

«Крымские истории» расскажут псковским школьникам

Всероссийская акция «Крымские истории», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдет в рамках проекта «Культура для школьников» с 18 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

К историческому событию межведомственный проект «Культура для школьников» презентует всероссийскую акцию «Крымские истории», которая будет состоять из двух блоков — познавательного и интерактивного.

С 18 марта по 2 апреля школьникам будет предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш. Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».

Также с 18 марта по 2 апреля будут объявлены «Крымские недели в КДШ»: на портале культурадляшкольников.рф и в социальной сети «ВКонтакте» состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдет мастер-класс «Крымский пейзаж», выполненный в технике «пастель». Его проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Малафеевский. В социальной сети «ВКонтакте» школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.