Общество

Некоторые фильмы компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра Оkko 19 марта

Некоторые фильмы компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра Оkko 19 марта.

Согласно информации, опубликованной на сайте, с 19 марта для пользователей станут недоступны все части «Звездных войн», «Хроники Нарнии», мультфильмы «Король лев», «Мулан», «Тачки», «История игрушек», «Холодное сердце», «Душа», все части «Пиратов Карибского моря». Также будут недоступны фильмы Marvel, среди которых «Железный человек», «Тор", «Мстители», «Стражи галактики» и «Капитан Марвел», «Люди Икс», пишет «Интерфакс».

Кроме того, будут недоступны сериалы ABC Studios и некоторые проекты студии Fox - «Крепкий орешек», «Ночь в музее» и «Один дома».

Ранее проекты Disney пропали из каталогов онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви».