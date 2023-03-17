Общество

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей полуострова и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития этих регионов, сообщает «Российская газета».

«Прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией, - подчеркнул он. - Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны».

Несмотря на все вызовы и трудности, российские власти будут последовательно и системно решать задачи развития регионов, заверил глава государства.

Указанный праздник отмечается 18 марта. На территории Крыма этот день является не только праздничным, но и выходным. В этот день возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.