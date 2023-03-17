Общество

Сомнолог раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном

Просмотр сериалов перед сном может быть полезен - он отвлекает от активной дневной деятельности и способствует переключению организма на спокойный режим, врачи относятся к этому положительно, заявил сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.

«В настоящее время врачи-сомнологи положительно относятся к просмотру сериалов перед сном. Поскольку это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим», - цитирует Михаила Полуэктова РИА Новости.

Он отметил, что ритуал вечернего просмотра сериалов позволяет человеку окунуться во что-то знакомое, приятное и помогает нервной системе переключиться. При этом важен не столько сам сюжет сериала, сколько постоянно повторяющееся действие, пояснил Полуэктов. По его словам, это касается не всех сериалов, а лишь тех, которые человек просматривает с удовольствием и которые не содержат будоражащих сцен.

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