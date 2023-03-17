Общество

Александр Козловский поздравил псковичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

С годовщиной воссоединения Крыма с Россией поздравил псковичей депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Изображение: Александр Козловский / Telegram

«Это праздник свободы, ведь ровно 9 лет назад года жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор и захотели жить в нашей великой стране, а мы откликнулись на их выбор. Россия продемонстрировала решимость в поддержке крымчан и севастопольцев, доказав, что своих не бросает. И теперь мы все вместе», – отметил парламентарий.

Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении территорий в состав России.