Общество

Умер последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР

Умер последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР — адмирал Владимир Чернавин.

Фото: РБК

Он скончался на 95-м году жизни, сообщает РБК.

Владимир Чернавин родился в 1928 году в Николаеве, прошел обучение в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе. В 1962 году под его командованием подлодка впервые в советской истории совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Спустя четыре года при нем два атомохода впервые смогли пройти 25 тысяч миль, ни разу не всплывая.

Главнокомандующим советским флотом он стал в ноябре 1985 года.