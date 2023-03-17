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Общество

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

18.03.2023 12:12|Псков

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый парламентом закон, расширяющий административную и уголовную ответственность за дискредитацию и фейки по теме СВО - теперь законодательство распространяется на всех участников спецоперации, включая добровльцев.

Фото: Пресс-служба Кремля

Однократная дискредитация добровольцев, по закону, подпадает под административную статью и карается крупным штрафом, однако в случае повторного нарушения будет наступать уголовная ответственность. По уголовной статье за дискредитацию будет грозить до 5 лет лишения свободы, в случае наступления тяжких последствий - до 7 лет, сообщает «Московский комсомолец».

За фейки о добровольцах нарушителей новой статьи может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Поправки в законодательство были приняты Госдумой 14 марта, следом закон поддержал Совфед. 

Теги: #закон #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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