Общество

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый парламентом закон, расширяющий административную и уголовную ответственность за дискредитацию и фейки по теме СВО - теперь законодательство распространяется на всех участников спецоперации, включая добровльцев.

Фото: Пресс-служба Кремля

Однократная дискредитация добровольцев, по закону, подпадает под административную статью и карается крупным штрафом, однако в случае повторного нарушения будет наступать уголовная ответственность. По уголовной статье за дискредитацию будет грозить до 5 лет лишения свободы, в случае наступления тяжких последствий - до 7 лет, сообщает «Московский комсомолец».

За фейки о добровольцах нарушителей новой статьи может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Поправки в законодательство были приняты Госдумой 14 марта, следом закон поддержал Совфед.