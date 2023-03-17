Общество

Рожденным за границей детям россиян предложили давать гражданство РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Госдуму поправки в закон «О гражданстве», которыми предлагается давать ребенку гражданство России по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имел российский паспорт, независимо от места рождения ребенка.

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», - цитирует документ с поправками РИА Новости.

В версии законопроекта, которая была принята в первом чтении, предусмотрено, что гражданство такой ребенок может получить, если родился в России.

Также поправками предлагается отменить необходимость предоставления письменного и нотариально удостоверенного согласия второго родителя-иностранца на получение ребенком-иностранцем российского паспорта, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.

«Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка», - сказано в пояснении к поправке.

Как ранее сообщал первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин, к законопроекту «О гражданстве» поступило более 65 поправок, проект может быть рассмотрен во втором чтении в апреле.

В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение приобретенного гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспорта.