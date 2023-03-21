Общество

Аномальное потепление придет в европейскую часть России

Аномальное потепление придет в европейскую часть России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Аномальное потепление уже к концу этой недели захватит практически половину страны. Второе подряд аномальное потепление принёс в европейскую часть России очередной атлантический циклон. И с каждым таким вторжением температура в регионе повышается всё сильнее, а снег всё быстрее тает. В большинстве районов Русской равнины пик паводков уже прошёл, хотя накануне в ряде областей, особенно в Поволжье, под водой ещё оставались сотни приусадебных участков и более 100 низководных мостов.

«Март природа практически пропустит. Относительно холодная погода к востоку от Урала сохранится только один день. Но потом дня атлантический поток, полностью захвативший Русскую равнину, сумеет пробиться даже в Приобье. Если говорить о Европейской России, то здесь пик потепления ожидается в четверг», - говорится в прогнозе синоптиков.

На Северо-Западе столбики термометров в середине дня поднимутся до +3…+8°С, а в средней полосе – до +8…+13°С градусов. В южных широтах температурный режим войдёт в климатические рамки начала мая — +15…+20°С. А вот в Сибири весна к этому моменту начнёт делать только первые шаги — температурный максимум в южных и средних широтах до 0…+5°С.