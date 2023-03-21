О рисках посещения бани и хаммама предупредил врач

Банная культура разных стран имеет свои особенности. В России, помимо русской бани, популярны сауна и хаммам, отметил врач-терапевт Георгий Сапего. Эти бани отличаются по температуре воздуха и уровню влажности.
Однако есть категории людей, которым посещать баню противопоказано, в частности, высокая температура воздуха опасна для беременных, продолжил врач в интервью радио Sputnik.
В хаммаме температура воздуха не так высока, как в сауне или русской бане, зато там могут активно размножаться различные болезнетворные микроорганизмы, добавил врач.
«Многим нравится хаммам из-за приятной температуры. К сожалению, при такой температуре на влажных поверхностях вас могут подстерегать вредные водяные микробы. Например, синегнойная палочка. Она живет в воде и вызывает воспаление кожи, которое называют псевдомонадным фолликулитом или "болезнью горячих ванн". А вот в парилке или сауне обычно высокая температура, и такие микробы там не выживают», – уточнил Георгий Сапего.
Врач рекомендовал при посещении любой бани соблюдать определенные правила, в частности, избегать обезвоживания и не употреблять алкогольных напитков.
«Если походы в баню улучшают настроение и повышают жизненный тонус, то можно и сходить. Но обычно не чаще трех раз в неделю. Важно избегать обезвоживания и не употреблять в бане алкоголь. Исторически в разных странах сложились правила посещения бани, которые подходят большинству людей, и их нужно соблюдать», – заключил Георгий Сапего.