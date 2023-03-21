Общество

О рисках посещения бани и хаммама предупредил врач

Банная культура разных стран имеет свои особенности. В России, помимо русской бани, популярны сауна и хаммам, отметил врач-терапевт Георгий Сапего. Эти бани отличаются по температуре воздуха и уровню влажности.

«Хаммам привлекает людей не слишком высокой температурой. В такой бане можно долго просидеть, будет время для массажа и общения. В русской бане высокая температура и высокая влажность. Поэтому к ней нужно привыкать, долго в ней не просидишь. Финская сауна воздействует на человека очень высокой температурой, но при минимальной влажности. Все эти бани улучшают настроение, поэтому они популярны. В большинстве случаев и пожилые люди, и больные хроническими заболеваниями, и дети хорошо переносят баню», – сказал Георгий Сапего.

Однако есть категории людей, которым посещать баню противопоказано, в частности, высокая температура воздуха опасна для беременных, продолжил врач в интервью радио Sputnik.

«Если у человека острое инфекционное заболевание, то в любой бане ему станет хуже. Если есть опухший или покрасневший сустав, то лишнее тепло только усилит воспаление. Беременным разрешают посидеть в сухой сауне при 70 градусах 20 минут, но не более. Дело в том, что в первые два месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву. У детей от этого неправильно формируется нервная система. Но не в том смысле, что ребенок будет капризным, а в том смысле, что он может родиться без головного мозга. Это называют дефектами нервной трубки. Для этого достаточно повысить температуру тела беременной женщины до 39 градусов», – пояснил Георгий Сапего.

В хаммаме температура воздуха не так высока, как в сауне или русской бане, зато там могут активно размножаться различные болезнетворные микроорганизмы, добавил врач.

«Многим нравится хаммам из-за приятной температуры. К сожалению, при такой температуре на влажных поверхностях вас могут подстерегать вредные водяные микробы. Например, синегнойная палочка. Она живет в воде и вызывает воспаление кожи, которое называют псевдомонадным фолликулитом или "болезнью горячих ванн". А вот в парилке или сауне обычно высокая температура, и такие микробы там не выживают», – уточнил Георгий Сапего.

Врач рекомендовал при посещении любой бани соблюдать определенные правила, в частности, избегать обезвоживания и не употреблять алкогольных напитков.

«Если походы в баню улучшают настроение и повышают жизненный тонус, то можно и сходить. Но обычно не чаще трех раз в неделю. Важно избегать обезвоживания и не употреблять в бане алкоголь. Исторически в разных странах сложились правила посещения бани, которые подходят большинству людей, и их нужно соблюдать», – заключил Георгий Сапего.