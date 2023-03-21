Общество

40% россиян встречаются с коллегами вне работы — опрос

4 из 10 россиян (40%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше, и продолжают делать сейчас. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Два года назад, во время пандемии, тех, кто практиковал постоянные встречи с коллегами, было меньше. Еще 2% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказал 31% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и прочее.

Каждый четвертый (27%) никогда не общался с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей их число составляет 27%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей, — 45%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще россиян до 34 (35% против 26%).