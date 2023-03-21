Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о проблемах воспитания и молодежных субкультур

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В прошлом году мы уже делали программу на тему: «Образование – это услуга?» Практически все наши эксперты отмечали, что образование невозможно без воспитания. А это очень тонкая материя. Воспитывают родители, педагоги, классный руководитель, воспитывает общество и окружающая действительность. А должно и государство обладать системой воспитания, как системой координат для подрастающих граждан? В какой мере влиять на нее? Как в СССР - от октябрят до ВЛКСМ? А сегодня у нас есть система воспитания? Что такое «Юнармия», «Движение первых»? И почему такое влияние на детей имеют субкультуры?

Ведущая - Любовь Кузнецова. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.