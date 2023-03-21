Общество

Наталия Соколова рекомендовала псковичам не критиковать учителей при детях

Родители сегодня активно способствуют тому, чтобы авторитет учителя в глазах детей падал. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«С одной стороны, родители очень охотно перекладывают ответственность на школу, аргументируя это тем, что дети большую часть времени проводят в школе, что там работают профессионалы. И при этом родители делают все, чтобы принизить авторитет учителя в глазах ребенка – дают рекомендации как учить, не доверяют педагогическому коллективу», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что дети копируют поведение своей семьи, и начинают критиковать учителей, используя фразы родителей.

«Никогда мы, взрослые, не должны обсуждать проблемы, которые не касаются детей, в присутствии детей. Если вы недовольны учителем – подойдите к педагогу отдельно, не в присутствии ребенка», - рекомендовала Наталия Соколова.