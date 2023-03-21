Наталия Соколова рекомендовала псковичам не критиковать учителей при детях

Родители сегодня активно способствуют тому, чтобы авторитет учителя в глазах детей падал. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Она отметила, что дети копируют поведение своей семьи, и начинают критиковать учителей, используя фразы родителей.
«Никогда мы, взрослые, не должны обсуждать проблемы, которые не касаются детей, в присутствии детей. Если вы недовольны учителем – подойдите к педагогу отдельно, не в присутствии ребенка», - рекомендовала Наталия Соколова.