Общество

Наталия Соколова: Травля свойственна не только школьникам, но и их родителям

Травля свойственна не только школьникам, но и их родителям – примеры можно найти в родительских чатах. Об этом в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Мы зачастую сталкиваемся со скрытой травлей (в соцсетях или в виде игнорирования или бойкота). При этом очень часто родители используют это в родительских чатах. Там происходит неконтролируемый выброс эмоций, агрессии, злобы друг на друга», - рассказала Наталия Соколова.

Она пояснила, что были случаи, когда родители исключали кого-то из общего чата из-за личной неприязни, ограничивая этому родителю доступ к полезной информации.

По мнению детского омбудсмена, дети таких родителей также могут прибегать к буллингу в школе и будут пытаться самоутверждаться за счет других детей.