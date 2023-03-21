Общество

Госдума единогласно приняла закон об особом порядке аттестации в школах приграничных территорий

Госдума единогласно приняла закон «Единой России» об особом порядке аттестации в школах приграничных территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Она будет проходить аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Норма касается и поступления в вузы.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что партия предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Над законопроектом работали в диалоге с родителями школьников.

«В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока, считаем, нецелесообразным», - указывал Андрей Турчак.

Список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством.