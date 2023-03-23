Общество

Магазины «Бизон» приглашают покупателей за качественной мясной продукцией

Магазины сети «Бизон» продолжают работу и приглашают покупателей за свежей мясной продукцией от местного производителя.

Фото: торговая сеть «Бизон»

«Бизон» - это сеть магазинов формата «у дома», расположенных в Пскове и области. Основной ассортимент - мясная продукция Псковского мясокомбината. Продукция проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех стадиях производства.

Доставка продукции осуществляется ежедневно: грамотная организация процесса логистики позволяет всегда иметь в продаже только свежие продукты.

Фото: 2ГИС

Ассортимент магазинов «Бизон» состоит из самых востребованных и качественных мясопродуктов, а также молока, бакалеи и кондитерских изделий, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента. А актуальный список акций всегда можно узнать на странице сети магазинов «Бизон» в социальной сети «ВКонтакте».

Актуальные адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.