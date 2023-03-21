Общество

Универсальное программное обеспечение для томографов разработали в России

Универсальное программное обеспечение (ПО), предназначенное для работы как с медицинскими, так и с промышленными томографами, разработали в России, сообщили разработчики из компании Smart Engine. Главная особенность софта заключается в том, что он дает четкое изображение даже во время движения человека или исследуемого объекта, пояснили создатели.

«Это новая технология, которая в настоящее время в медицине еще не реализована», — подчеркнула начальник отдела компьютерной томографии Smart Engines, кандидат физико-математических наук Марина Чукалина.

Как сообщают «Известия», в настоящее время компьютерная томография в медицине проводится следующим образом: измеряются все рентгенограммы из которых восстанавливается цифровое изображение пациента. И если человек, например, подвинулся во время исследования, то трехмерная цифровая картинка просто не соберется и ему придется получить еще одну полную дозу излучения, пояснила эксперт.

«Мы используем технологию, когда собирается несколько проекций, проводится реконструкция, ее анализирует врач и говорит, продолжать ли дальше или уже качество достигнуто и можно остановиться. Такой новый подход с использованием частичных серий проекций позволяет индивидуально контролировать дозу каждого пациента», — объяснила Чукалина.

Новая программа может быть применена в любой области медицины, где используются томографы. Например, для построения модели при протезировании, для определения новообразований мозга или травм, для томографирования легких и прочего.

Софт может использоваться и в промышленности. Например там, где требуется исследование большого числа объектов — от микросхем до крупных собранных индустриальных изделий, например, моторов. Преимущество томографии в том, что она позволяет увидеть внутреннюю структуру, а изделие при этом не разрушается, сообщили разработчики.