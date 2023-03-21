Общество

Рабочая группа Госдумы утвердила план реализации послания президента

Рабочая группа Госдумы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию утвердила план его реализации. Об этом журналистам в среду сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Государственной Думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному Собранию РФ. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и не внесенные в Государственную Думу законодательные инициативы», - цитирует его ТАСС.

По словам вице-спикера, всего в рабочую группу поступило 203 предложения, однако далеко не все предлагаемые законопроекты вошли в план. Жуков подчеркнул, что законопроекты, которые находятся в стадии разработки, могут быть включены в план в дальнейшем, на основании писем от председателей ответственных комитетов.

«Проект плана насчитывает 72 пункта. Из них 16 пунктов уже выполнены Государственной Думой, 25 законопроектов приняты в первом чтении, пять законопроектов приняты во втором чтении, 12 законопроектов внесены», - отметил Жуков. Кроме того, по его словам, 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку законопроектов кабмином и депутатами, а еще два пункта «касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах».

«Довольно большой раздел [плана реализации послания] посвящен интеграции вновь вошедших территорий в правовое поле Российской Федерации, также уделяется внимание социальным вопросам и развитию экономики», - сообщил Жуков.