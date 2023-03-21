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Терапевт назвала болезни, к которым могут привести мелкие ранки на руках

Даже самые маленькие ранки и трещины негативно влияют на защитные свойства кожи, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. Любое из таких повреждений является «открытыми воротами», через которые в организм могут попадать различные патогены, сказала она.

«Мы все время находимся в опасном соседстве с патогенными бактериями, грибками и паразитами, для которых трещинки – это открытые ворота, через которые они могут заселяться в организм. И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы – все это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, зараженный стафилококком, то инфекция обязательно попадет в ранку, а потом и в иммунную систему. Ребенок, играя в песочнице, может слегка поранить руку, после чего в ранку попадет песок, в котором множество опасных микроорганизмов», – привела пример Людмила Лапа.

В первую очередь нарушение целостности кожного покрова может приводить к различным дерматологическим заболеваниям, продолжила она в интервью радио Sputnik.

«Это пиодермия, дерматомиозит, акне. Кожные болезни, вызванные проникновением патогенов через мелкие ранки, в свою очередь, оказывают плохое воздействие на иммунитет, не просто "раздергивая" его, а еще и провоцируя аллергии. Если бактерии и грибки расселяются в большом количестве, то мы получаем серьезное аллергическое заболевание – атопический дерматит», – добавила Людмила Лапа.

По ее словам, для профилактики подобных нарушений здоровья надо тщательно мыть руки с мылом каждый раз после посещения общественных мест. А появляющиеся на коже ранки следует обрабатывать септиком и регенерирующим кремом, рекомендует врач.

«Неглубокие ранки надо обрабатывать септиком, потом наносить увлажняющий и регенерирующий крем для рук. Бывает, что мы ранки не видим, но они есть, на них указывает покраснение, в этом случае все равно нужно пользоваться септиком и кремом. Инфекция проникает даже через самые поверхностные трещинки, которые не дошли до нижних слоев эпидермиса. Если ранки глубокие, то надо обратиться к врачу», – заключила Людмила Лапа.