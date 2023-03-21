Общество

Кредитные истории соискателей проверяет каждый четвертый работодатель - исследование

Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, все больше.

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По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причем 17% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 9% — на некоторые. Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 75% уверены, что подобная процедура их миновала.

По сравнению с 2019 годом, бизнес стал чаще проверять кредитные истории кандидатов: 4 года назад подобное практиковали 15% компаний, сегодня — 26%. Число соискателей, сообщающих о том, что лично сталкивались с проверкой своей кредитной истории, остается неизменным с 2020 года — работодатели могут выполнить проверку незаметно и отказать в трудоустройстве неблагонадежным кандидатам по формальным поводам.