Третий этаж поликлиники на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют капитально отремонтировать

Капитальный ремонт третьего этажа Псковской городской поликлиники на улице Кузбасской Дивизии, 22 заказал комитет по закупкам региона. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
В описании объекта закупки указано, что подрядчику предстоят ремонтные работы третьего этажа поликлиники (кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, кабинеты центра здоровья, отделение дневного стационара) в части общестроительных работ, электромонтажных работ, замены дверей, подключения сантехнических приборов.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 4,76 рубля. Источник финансирования — бюджет Псковской области.
Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 31 марта. Дата окончания работ – 90 календарных дней с момента заключения контракта.