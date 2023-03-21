Общество

Псковская область с начала года увеличила объем производства молока

За два месяца 2023 года в Псковской области все категории хозяйств произвели 32,8 тысяч тонн молока, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост совокупных надоев молока отмечается и на сельскохозяйственных предприятиях региона. Он составил 7% — с начала года произвели более 28 тысяч тонн молока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства псковской области.

Увеличение объема производства молока обусловлено стабильной работой сельскохозяйственных предприятий области, сохраняющих лидирующие позиции по валовому производству молока и надою молока на одну фуражную корову, рассказали в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. В число передовых компаний входят ООО «Слактис» Великолукского района, ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района, ООО «Добручи-2» Гдовского района, ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района, ЗАО «Агрофирма "Победа"» Псковского района, ООО «Зеленые фермы» Великолукского района и ООО «Племенной завод "Вязье"» Дедовичского района.

Среди крестьянских фермерских лидируют по надою молока на одну фуражную корову ИП ГКФХ А. Н. Лопотов (Печорский район), ИП ГКФХ В. А. Нани (Пушкиногорский район), ИП ГКФХ А. М. Быстров (Великолукский район), ИП ГКФХ К. Л. Яровой (Локнянский район) и ИП ГКФХ О. М. Кузнеченкова (Локнянский район).

Отметим, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» по отрасли животноводства в 2023 году предусмотрен целый комплекс мер государственной поддержки — на племенное животноводство, на собственное производство молока, на развитие животноводства в части приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных, на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, на собственное производство молока в личных подсобных хозяйствах. По указанным направлениям финансирование региона составит более 317 миллионов рублей.