Выездную вакцинацию животных на дому организовали в Пскове

Госветслужба приступила к выездным мероприятиям по вакцинации животных на дому в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
«Приближается дачный сезон и становится острым вопрос заболевания домашних и диких животных бешенством. Бешенство – это зооантропозоонозное заболевание с летальным исходом до 100% как животных, так и людей. Единственной мерой профилактики является иммунизация домашних животных», – отметили в администрации.
У псковичей есть возможность привить своих животных по следующим адресам:
- Кресты, 3 (Военный городок), 77 (тел. 66-65-26);
- Октябрьский проспект, 16 (тел. 66-27-23);
- Рижский проспект, 51 (тел. 56-88-20);
- Рижский проспект, 54 (тел. 58-52-32, 57-58-92);
- улица Алексея Алехина, 6 (тел. 75-00-59, 75-01-48);
- улица Бастионная, 27 (тел. 72-45-95);
- улица Западная, 25 и Кузбасской Дивизии, 50 (тел. 55-66-26);
- улица Западная, 4 и ул. Коммунальная, 67 (тел. 55-40-33);
- улица Звездная, 12 (тел. 53-01-98, 53-10-17);
- улица Инженерная, 90А (тел. 53-61-85);
- улица Киселева, 8 (тел. 56-25-18);
- улица Коммунальная, 42 (тел. 55-63-86);
- улица Красноармейская, 20А и 20Б (тел. 58-63-90);
- улица Леона Поземского, 6А (тел. 72-42-46);
- улица Льва Толстого, 5 (тел. 89210014977);
- улица М. Горького, 13 (тел. 58-87-68);
- улица Молодова, 10 (тел. 56-17-51);
- улица Советская, 35а (тел. 66-24-44).