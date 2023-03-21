Общество

Выездную вакцинацию животных на дому организовали в Пскове

Госветслужба приступила к выездным мероприятиям по вакцинации животных на дому в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Приближается дачный сезон и становится острым вопрос заболевания домашних и диких животных бешенством. Бешенство – это зооантропозоонозное заболевание с летальным исходом до 100% как животных, так и людей. Единственной мерой профилактики является иммунизация домашних животных», – отметили в администрации.

У псковичей есть возможность привить своих животных по следующим адресам: