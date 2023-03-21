Общество

Акция на сметану, творог и сыр от «Прасковьи Молочковой» действует в псковских «Магнитах»

Сметану, творог, творожную пасту, а также сыр «Сулугуни» от «Прасковьи Молочковой» в магазинах федеральной сети «Магнит» в Псковской области можно приобрести по акционным ценам. Скидки продлятся до 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

До 28 марта сметану 20% (ПЭТ 0,3 кг) можно приобрести со скидкой в 16% за 99,99 рублей.

Творог 9% (ПЭТ 0,3 кг) можно приобрести со скидкой в 16% за 174,99 рублей.

Пасту творожную 4% (ПЭТ 0,23 кг) можно приобрести со скидкой в 20% за 79,99 рублей.

Сыр «Сулугуни» 45% (ПЭТ 0,3 кг) можно приобрести со скидкой в 11% за 239,99 рублей.

«Экономить вкусно с "Прасковьей Молочковой"!» - добавил производитель.