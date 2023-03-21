Общество

Тематическая неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Псковской области

Граждане могут обратиться в региональную общественную приемную «Единой России» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 27 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе партии.

27 марта с 14.00 до 17.00 прием граждан проведет депутат Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

28 марта с 10.00 до 12.00 прием проведет заместитель председателя Псковского областного собрания, руководитель региональной общественной приемной Юрий Сорокин.

В этот же день с 14.00 до 17.00 можно прийти на прием к депутату Псковской городской Думы Любови Николаевой.

В Великих Луках прием граждан пройдет в местной общественной приемной партии по адресу: улица Некрасова, 10 в соответствии с графиком:

28 марта - руководитель местной общественной приемной Лиана Кулаченкова.

28 марта - начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации города (консультант) Николай Шмоткин.

29 марта - депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

30 марта - депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков.

Кроме того, 31 марта состоится бесплатный день юридической помощи. Его проведет общественная приемная совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».

Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону 8 (8112) 66-25-12 - в Пскове, 8(81153) 4-80-11 - в Великих Луках.

Телефоны приемных в районах можно узнать на сайте.