Тематическая неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Псковской области

Граждане могут обратиться в региональную общественную приемную «Единой России» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 27 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе партии.
В Великих Луках прием граждан пройдет в местной общественной приемной партии по адресу: улица Некрасова, 10 в соответствии с графиком:
Кроме того, 31 марта состоится бесплатный день юридической помощи. Его проведет общественная приемная совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».
Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону 8 (8112) 66-25-12 - в Пскове, 8(81153) 4-80-11 - в Великих Луках.
Телефоны приемных в районах можно узнать на сайте.