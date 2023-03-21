Общество

Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в школе №18 в Пскове

Центр морской подготовки юных моряков-подводников открыли в школе №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове сегодня, 22 марта. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в торжественном мероприятии приняли участие моряки-подводники.

«Военно-патриотическое воспитание и школа N18 - неразделимы. У нас работает музей боевой славы, теперь открывается Центр морской подготовки. Мы ещё в начале пути, но при такой поддержке справимся со всем. Даём полный вперёд!» – отметила директор учреждения Маргарита Ильина

Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов выразил уверенность, что его профессиональный опыт поможет Центру в становлении и развитии.

«Этот Центр станет точкой притяжения, поучаствует в прославлении Вооружённых сил и патриотичном воспитании молодежи», - сказал он.

Руководитель Центра Виталий Никитин пожелал участникам крепкого морского здоровья и «семи футов под килем».

Кроме того, в дар центру передали картины художника-мариниста Петра Лесникова.

Первый командир атомной подводной лодки «Псков», руководитель Псковского Морского собрания Виктор Ковалев добавил, что у воспитанников есть все шансы встать на капитанский мостик подлодок.

Открытие приурочили к профессиональному празднику Дня подводника, который отмечается 19 марта. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».