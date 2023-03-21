Общество

Путин даст поручение правительству проработать инициативу ЕР о программе капремонта колледжей

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству проработать инициативу «Единой России» о программе капремонта колледжей и техникумов, сообщается в Telegram-канале партии.

Предложение «Единой России» президент поддержал на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Школы сейчас ремонтируем. В прошлом году отремонтировали по программе 1300 школ – неплохой показатель. На этот год – 1500. И по средним [специальным] учреждениям мы могли бы такое же провести, если бы нас поддержали. Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Но это получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений», - сказал Владимир Васильев.