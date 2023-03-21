Общество

Принять участие в поэтическом конкурсе приглашает ZAGA-GAME псковичей

Объявлен розыгрыш подарочного сертификата на 6500 рублей от арены виртуальной реальности полного погружения ZAGA-GAME. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ZAGA-GAME.

Фото здесь и далее: ZAGA-GAME

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:

подписаться на сообщество Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте»;

сделайте репост поста себе на страницу и не удалять до окончания розыгрыша;

написать в комментариях к посту небольшой стих о ПЛН и ZAGA-GAME (минимум 4 строки).

Конкурс пройдет в два этапа:

1 апреля редакция выберет несколько лучших стихотворений, которые примут участие в народном голосовании в сообществе.

10 апреля подведут итоги голосования и объявят окончательные итоги конкурса.

«Удачи! Творческий подход и юмор всегда приветствуется! ZAGA-GAME - это современное VR-пространство с новым и технологичный оборудованием. Это незабываемые, яркие и эмоциональные командные игры до 10 человек для взрослых и детей», - добавили организаторы.