Принять участие в поэтическом конкурсе приглашает ZAGA-GAME псковичей

Объявлен розыгрыш подарочного сертификата на 6500 рублей от арены виртуальной реальности полного погружения ZAGA-GAME. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ZAGA-GAME.
Фото здесь и далее: ZAGA-GAME
Чтобы принять участие в конкурсе нужно:
Конкурс пройдет в два этапа:
«Удачи! Творческий подход и юмор всегда приветствуется! ZAGA-GAME - это современное VR-пространство с новым и технологичный оборудованием. Это незабываемые, яркие и эмоциональные командные игры до 10 человек для взрослых и детей», - добавили организаторы.