Общество

Более 16 тысяч пациентов получили помощь в псковской детской областной больнице в 2022 году

16,5 тысяч пациентов получили помощь в Псковской детской областной клинической больнице в 2022 году. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«За 2022 год мы оказали помощь 16,5 тыс. детей, они обратились как за стационарной, так и за консультативной помощью», - сказала Анна Митюшкина.

По ее словам, стационарную медицинскую помощь в учреждении за год оказали 9 560 пациентам. Ее оказывали в плановом и экстренном порядке.