Общество

О новом законопроекте в поддержку участников СВО рассказал Андрей Турчак

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы. Теперь же – все созаемщики, включая родителей и усыновителей», - отметил он.

Также уточнен порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения тяжелой инвалидности. Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объёме, а ложится на их плечи.

«Наши изменения в закон решают эту проблему – кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться. Этот законопроект вошел во второй доклад рабочей группы, который мы направили президенту на прошлой неделе по итогам выездного заседания в Краснодарском крае», - добавил Андрей Турчак.