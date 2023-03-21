Общество

Военные смогут заверять документы о регистрации ребенка или заключении брака у командиров воинских частей

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве военнослужащих заверять свои подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей в акты гражданского состояния.

Законом предусматривается, что если военнослужащий не может присутствовать в органах ЗАГС при подаче совместного заявления о регистрации ребенка, о заключении или расторжении брака, то он может заверить свою подпись на поданном отдельно заявлении, не только у нотариуса, но и у командира своей воинской части, соединения, учреждения или у начальника военного госпиталя, санатория другой военно-медицинской организации, в котором он находится на излечении, сообщает «Интефакс».

У начальника военного госпиталя, санатория, другой военно-медицинской организации также могут заверить свои подписи на указанных заявлениях и другие лица, находящиеся там на излечении, предусматривает закон.