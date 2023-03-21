Общество

Десять полезных продуктов при анемии назвали эксперты

Анемией страдает более 30% людей во всем мире. К такому заболеванию приводит нехватка железа в организме.

Эксперты составили список продуктов, которые помогут восполнить в организме железо. На его нехватку указывает бледная и сухая кожа, ломкие ногти и трещины в уголках рта. Также человек чувствует усталость и у него учащается сердцебиение, пишет RuNews24.

Для восполнения запаса железа нужно есть печень. В 100 граммах этого продукта содержится 6,5 миллиграмма или 36% суточной нормы. Красное мясо тоже содержит железо, но его нельзя есть каждый день. Лучше всего – 1-3 раза в неделю.

В 100 граммах индейки – 1,4 мг ценного минерала, это составляет 8% суточной нормы. Бобовые – фасоль, горох, нут и чечевица – тоже являются источником железа. Например, в 100 граммах чечевицы есть 3,3 мг минерала или почти 19% нормы.

Также железо есть в шпинате, в тыквенных семечках, моллюсках, тунце, гречке.