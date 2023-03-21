Общество

Эксперт рассказал, как защитить организм от гриппа и вирусов в сезон простуд

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, как защитить организм от гриппа и вирусов в сезон простуд. По его мнению, в этом сезоне заболеваемость будет особенно высокой, так как у людей не успел сформироваться естественный иммунитет.

Специалист считает, что защитить организм, особенно детский, помогут противовирусные препараты, которые могут нести как лечебный, так и профилактический эффект. В результате те, кто уже заболел, выздоровеют быстрее, а остальные смогут избежать заражения, пишет RuNews24.

Нередко такие препараты подавляют как вирусы гриппа типа А и В, так и возбудителей ОРВИ. Кроме того, оказывают прямое противовирусное действие.