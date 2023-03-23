Общество

«Как местные тюлени»: семейство выдр охотится на рыбу на реке Сороть. ФОТО

Семейство выдр охотится на рыбу на реке Сороть в Пушкиногорском районе. Фотографии выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудник музея-заповедника Алексей Михайлов.

Фото здесь и далее: сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Алексей Михайлов

«Река Сороть. Знатные рыболовы...» - подписал он фотографии.

В комментариях к фотографиям женщина шутливо сравнила выдр с тюленями. «Прям как местные тюлени», - написала она.

«Знают толк в рыбке - окуней таскают, если не ошибаюсь», - заметил в комментариях другой человек.

Ранее сообщалось, что серые цапли вернулись в «Михайловское».