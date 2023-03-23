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Общество

В Госдуме предложили открыть для россиян доступ к родословным

23.03.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Открыть свободный доступ к оцифрованным архивам, помогающим, например, проследить историю семьи, предложили в Госдуме. Список электронных документов, с которыми можно ознакомиться бесплатно, содержится в поправках к законопроекту «Об архивном деле». Они направлены на рассмотрение в комитет Госдумы по культуре.

Законопроект «Об архивном деле» приняли в первом чтении в феврале. Кабмин предложил создать систему удаленного доступа к архивным документам через Интернет. Тогда люди смогут просматривать нужные данные, не выходя из дома.

Система будет двухуровневая, рассказал «Парламентской газете» заместитель руководителя Федерального архивного агентства Олег Наумов: «Первый уровень — справочно-поисковые средства, или, попросту говоря, машиночитаемые заголовки. Этот ресурс позволит человеку найти нужное ему дело в конкретном архиве или посмотреть в других федеральных архивах. Дальше он переходит на второй уровень. Здесь необходимо авторизоваться и после этого заказать дело к просмотру. Условия такие же, как в читальном зале. Можно посмотреть данные, сфотографировать».

Но в тексте законопроекта указано, что за услугу может взиматься плата. «Предполагается, что человек будет оплачивать трафик, который потребуется, чтобы посмотреть дело», — пояснил он.

При этом перечня документов, которые можно изучить бесплатно, законопроект не содержит. А в этом есть серьезная необходимость, уверена депутат Госдумы Яна Лантратова, которая разработала поправки к документу.

Одна из задач культурной политики сегодня — сформировать единое российское электронное пространство знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал и национальные электронные архивы, сказано в новом документе «Основы государственной культурной политики», изменения в который внесены указом президента 25 января этого года. А законопроект «Об архивном деле» готовился несколько лет, поэтому задача формирования единого электронного пространства знаний не нашла в нем отражения, считает депутат.

Пока люди могут знакомиться с архивными данными офлайн, а это достаточно проблематично. Во-первых, жителям отдаленных регионов на визит в читальный зал может не хватить времени, сил и средств. Во-вторых, архивы вводят собственные ограничения, например, в Свердловской области пускают в читальный зал только один раз в неделю. Получить дело можно только через несколько рабочих дней после заказа, иногда на это уходят и две недели. В-третьих, большинство читальных залов открыты в то же время, когда люди работают и учатся, и, чтобы в них попасть, придется прогуливать. В-четвертых, некоторые архивы ведут предварительную запись посетителей, попасть в которую очень сложно. В некоторые и вовсе невозможно дозвониться для записи. И, в-пятых, школьников не пустят в учреждения без взрослых. А те не всегда готовы в рабочее время сопровождать ребенка в архив. И здесь лучший выход для всех — получить документы онлайн, но такой возможности нет.

Большинство региональных архивов и ни один федеральный до сих не имеют электронных читальных залов, хотя страна обладает массивами оцифрованных документов, доступ к которым хотели бы получить десятки тысяч исследователей.

Например, полностью оцифрован фонд XVIII века из Российского государственного архива древних актов. Документы могли бы уже быть доступны для исследователей на сайте Национальной электронной библиотеки, но Росархив не размещает их онлайн, дожидаясь платного доступа.

Вместе с тем платный доступ к историческим данным не способствует развитию патриотизма, национальной идентичности, сохранению исторической правды и препятствованию фальсификациям истории, особенно учитывая, что в интернете полно деструктивного контента, доступного бесплатно, отметила Яна Лантратова. И небогатая молодежь будет обращаться к нему.

Сделать бесплатными депутат предлагает следующие данные:

  • документы об оккупации и освобождении территорий во время Великой Отечественной войны;
  • данные об участниках и тружениках Великой Отечественной войны;
  • наградные документы войны или других боевых операций по защите Отечества;
  • похозяйственные книги 1932-1946 годов;
  • метрические книги XVIII-XX веков;
  • ревизские сказки XVIII-XIX веков;
  • исповедные ведомости XVIII-XX веков;
  • переписные и писцовые книги XVIII века и ранее;
  • архивные документы XVII века и ранее.

Первые три вида документов будут работать на защиту исторической правды, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, считает Лантратова. «Поэтому так важно, чтобы школьники, студенты, молодые исследователи могли изучать документы военно-патриотического содержания, объясняющие с исторической точки зрения внешние угрозы и вклад отдельных людей в защиту страны, — сказала она  — Вокруг темы Великой Отечественной войны построено много исследовательских конкурсов для школьников и студентов. Документы для этих исследований должны быть доступны».

Переписные и писцовые книги XVIII века и архивные документы XVII века показывают глубину истории, этапы создания российской государственности. А бесплатный доступ к похозяйственным и метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям облегчит всем желающим изучение истории своего рода.

Передача из поколения в поколение традиционных ценностей, обычаев и образцов поведения воспитывает патриотизм, укрепляет гражданскую идентичность, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов: «Знания о том, откуда взялись наши фамилии, кто были наши предки, чем они занимались, во что верили, дают нам возможность лучше понять себя и приобщиться к истории своей страны. Например, читает человек про своих бабушку и дедушку. Узнает, что на определенном этапе жизни они переехали из Сибири на Дальний Восток. Он начинает думать — а с чем это было связано, какие события происходили тогда? И история семьи превращается в историю страны. Людям будет интересно и полезно изучать свои корни».

Но Олег Наумов не уверен, что каждый сможет воспользоваться бесплатной возможностью. «Сейчас модно выяснять свою родословную, но скажите, как много жителей России смогут прочитать скоропись XVII века? Есть компании, которые активно работают над развитием системы распознавания, но ни одна система ста процентов гарантии не дает», — отметил он.

Эксперт напомнил, что уже сегодня много интересных документов, связанных с Великой Отечественной войной, можно посмотреть на сайте Минобороны. «Выложены в бесплатном доступе данные и на нашем портале, причем не только в виде документов, но и в виде киноархивов. Поэтому не знаю, насколько большим будет запрос на эту информацию», — заметил он.

Теги: #родословная #доступ
Источник: Псковская Лента Новостей
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