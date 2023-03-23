Общество

Псковский музей-заповедник отменяет санитарный день 28 марта на ряде объектов

Псковский музей-заповедник отменяет санитарный день 28 марта на ряде объектов, чтобы дети и их родители смогли посетить музей в любой день весенних каникул и наполнить их яркими эмоциями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Санитарного дня 28 марта не будет в главном здании Псковского музея-заповедника, Картинной галерее и Поганкиных палатах (они закроются 4 апреля). Другие объекты в санитарные дни станут принимать организованные экскурсионные группы по предварительным заявкам: Приказная палата – 28 марта, Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни – 29 марта, Варлаамовский угол – 30 марта. В остальные дни все музейные объекты будут работать в штатном режиме.

В Картинной галерее дети и их родители смогут увидеть более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. А для организованных школьных групп подготовлены занятия «Путешествие по картинной галерее».

В Поганкиных палатах посетителей ждут выставки «Клады великих потрясений» и «Шаржи по заказу псковского губернатора: "Ба! Знакомые все лица!"». Организованные школьные группы смогут поучаствовать в уникальном квесте «Как это работало?».

Залы Двора Постникова удивят многообразием выставок по различным тематикам: Отечественная война 1812 года, «дамские штучки» конца ХIX – начала ХХ века, судьба Церкви Успения в Мелетово, псковский изразец, шедевры псковской иконы.

В пространстве величественной Варлаамовской башни посетителей ждет экспозиция «Лев против Орла», посетить которую можно и в рамках театрализованной программы «На службе государевой».

В Палатах у Сокольей башни юные посетители смогут увидеть выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах в музейной мастерской.

В главном здании Псковского музея-заповедника детей ждут экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с тематическими занятиями.