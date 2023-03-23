Общество

Ну когда заберёт меня маленький самолёт: чем шокировал псковский аэропорт и как он изменился

Багаж туристов, скинутый на землю у забора; пешая прогулка до трапа самолёта; старенькое здание с облезающей штукатуркой на стенах и потолке; мебель и ремонт санузла родом не то из лихих 90-х, не то из 2000-ых; кошачьи мисочки недалеко от стоек регистрации… Таким захолустным и непрезентабельным считанные годы назад псковский аэропорт видели туристы и горожане. Сейчас «воздушные ворота Псковщины» дождались значительных перемен.

Как именно успел преобразиться аэропорт? И какие ещё изменения грядут в ближайшее время? О прошлом, настоящем и будущем псковского аэропорта в эксклюзивных фото и материале «МК в Пскове». Подробности здесь>>>