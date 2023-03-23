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Общество

Новый судебный участок предлагают создать в Пскове

23.03.2023 11:58|ПсковКомментариев: 1

Проект закона, меняющий границы нескольких судебных участков Псковской области, внес в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников. Совет Собрания включил рассмотрение документа в проект повестки мартовской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Глава региона предлагает упразднить один из двух судебных участков в Невельском районе – №41, включив в границы участка №20 всю территорию муниципалитета.

Ликвидация судебного участка обусловлена уменьшением количества постоянных жителей – в 2008 году в районе проживало более 28 тысяч человек, а к началу 2022 года – уже меньше 22 тысяч. Установленный федеральным законодательством норматив численности населения на одном судебном участке составляет от 15 до 23 тысяч человек.

Одновременно с упразднением судебного участка №41 в Невельском районе предлагается создать новый судебный участок под тем же номером в Пскове, уменьшив территории существующих участков и увеличив количество должностей мировых судей. Это позволит снизить нагрузку на псковских мировых судей, которые в среднем рассматривают 427 дел в месяц.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поддержал предложенную идею и напомнил, что в полномочия областного Собрания депутатов входит назначение мировых судей.

«Мы знаем, что с каждым годом количество рассматриваемых дел увеличивается значительно – в Пскове за последние 6-7 лет нагрузка на мировых судей возросла почти в 2,5 раза. Думаю, это очень грамотное решение: там, где население уменьшилось, вместо двух участков сделать один, что отвечает нормативам, там, где жителей стало больше, создать новый. Таким образом, мы перераспределим нагрузку – и самим судьям полегче будет, и, соответственно, вопросы граждан будут рассматриваться гораздо быстрее», - высказал мнение депутат.

Территория создаваемого судебного участка №41 включает прибрежные городские районы, ограниченные Рижским проспектом, улицами Горького, Коммунальной и Петровской, затем массив, очерченный Юбилейной, Коммунальной, Западной, Байкова и границей Пскова, а на противоположном берегу – Ижорского батальона, Чудской и Леона Поземского, Также в границы входит территория вдоль русла реки Великой от западной границы города до железнодорожного моста. Изменение границ затронет судебные участки № 26, 31, 32, 38, 43, 27, 30, 42.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию дополнительные бюджетные расходы, связанные с упразднением судебного участка в Невельском районе, составят 355 тысяч рублей. Эти средства предназначены на выплаты сотрудникам аппарата мирового судьи в связи с сокращением их должностей.

В случае принятия закона его положения вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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