Общество

Работу комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили в Пскове

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло в правительстве Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой в среду, 22 марта. В обсуждении приняли участие стороны социального партнерства и представители профильных комитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В приветственном слове Вера Емельянова поблагодарила участников за плодотворную работу. Вице-губернатор обозначила регламент работы трехсторонней комиссии и ее основные вопросы.

На заседании обсудили вопросы:

Об утверждении плана работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2023 год. О ситуации на рынке труда Псковской области в 2022 году и планах на 2023 год. О повышении должностных окладов работников ветеринарной службы. О подготовке летней оздоровительной кампании детей на территории Псковской области в 2023 году. О развитии социального партнерства в Псковской области.

На заседании председатель регионального профобъединения Игорь Иванов выступил с информацией о развитии социального партнерства в регионе.

«Поскольку 2023 год объявлен Федерацией независимых профсоюзов России Годом укрепления и развития социального партнерства, мы решили вынести этот вопрос на заседание областной трёхсторонней комиссии. Непосредственно нами разработан план мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнёрства в соответствии с уровнями социального партнерства, которые действуют в Псковской области: региональный, отраслевой, территориальный и локальный (на уровне первичных профсоюзных организаций)», - отметил Игорь Иванов.

Псковский облсовпроф со своей стороны, по его словам, будет оказывать методическую и консультационную помощь областным организациям отраслевых профсоюзов и профсоюзным комитетам при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений.

«Также облсовпроф всегда готов сотрудничать с органами власти всех уровней по всем важным вопросам социально-трудового характера. В этом году заканчивается действие регионального трёхстороннего соглашения. Мы надеемся, что во II полугодии стороны социального партнёрства приступят к разработке нового проекта регионального соглашения между правительством Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области и в конце года подпишут этот важный документ», - добавил Игорь Иванов.

Кроме того, в рамках заседания комиссии утвердили план работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области на 2023 год.