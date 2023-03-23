Капремонт здания Полистовского заповедника планируют завершить до конца года

Капитальный ремонт здания государственного заповедника «Полистовский» планируют завершить до конца 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит усилить фундамент, цоколь, наружные стены, провести капитальный ремонт фасада, крылец, отмостки, козырьков, чердачного перекрытия, перегородок, полов, провести отделку стен, перегородок, полов, потолков, заменить оконные блоки на блоки из ПВХ, заменить дверные блоки.
Также предусматривается выполнение работ по демонтажу нефункционирующего существующего оборудования, сетей и выполнение сопутствующих общестроительных работ.
Начальная цена контракта - 9 млн 331 тысяча 700 рублей. Подрядчика определят 31 марта.
Полистовский заповедник расположен по адресу: поселок Бежаницы, улица Советская, дом 9Б.