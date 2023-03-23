Общество

Гастроэнтеролог раскритиковал популярную диету

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал причины, почему не стоит снижать вес с помощью кефирно-гречневой диеты и назвал ее бесполезной. По его мнению, долгое употребление кефира и гречки не поможет избавиться от лишних килограммов.

«Употребление этих двух "волшебных" продуктов никак не поможет быстро сжечь жир в области живота и бедер. На самом деле вес уменьшается исключительно за счет низкой калорийности рациона, а не благодаря каким-то мифическим жиросжигающим свойствам кефира и гречки», - таким мнением поделился врач.

Сергей Вялов добавил, что ошибочным является и утверждение, что эти продукты очищают организм при похудении, пишет RuNews24. Для здорового похудения необходимо соблюдать дефицит калорий, рацион должен быть разнообразен и богат клетчаткой и белком. Также необходимо соблюдать водный баланс и заниматься спортом, это поможет спасти кожу от провисания.