Общество

Россияне сокращают расходы на домашних животных

Россияне сокращают траты на товары для домашних животных, следует из данных платежных сервисов.

В период с января по февраль 2023 года объем покупок товаров для домашних животных в российском онлайн-сегменте сократился на 15% в сравнении с прошлым годом, сообщает RuNews24 со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».

Также, согласно данным платежного сервиса CloudPayments, за этот же период оборот товаров для домашних животных в онлайн-магазинах сократился на 26%, число трансакций — на 10%. Кроме того, сумма среднего чека уменьшилась на 18%, до 5,8 тысячи рублей, отметил «Коммерсантъ».

Эксперты NielsenIQ сообщили, что в январе-феврале текущего года объемы продаж кормов для собак в розницу уменьшились на 7,9% в сравнении с 2022 годом. А вот объем продаж кошачьих кормов, наоборот, вырос, правда всего на 1,3%.

Говоря о причинах этой тенденции, гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова пояснила, что это связано с тем, что россияне заранее запаслись кормами впрок на фоне ухода иностранных компаний из России и ограничения Россельхознадзора на поставки иностранных кормов.